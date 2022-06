Andújar, con 44,2 grados, bate el récord de esta ola de calor

Publicado hace 1 hora por ClaraBernardo a niusdiario.es

"Esto es un infierno, es imposible salir a la calle", explica Antonio. "Aquí estamos acostumbrados al calor, pero esto es demasiado hasta para nosotros. Es que abres la ventana y te llega una bocanada de aire caliente que te echa para atrás. Yo nunca he ido al desierto, pero no creo que allí pasen más calor que hoy en mi pueblo", cuenta desde la comodidad que le da el aire acondicionado de su salón. "Este mediodía cuando volvía del trabajo creía que me daba algo. Menos mal que llegamos a y pusimos todos los aires. Aquí, el que no lo tenga...