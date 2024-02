Publicado hace 26 minutos por arturios a delajusticia.com

Destaco: La sentencia comentada se refiere a cuestión prejudicial planteada en relación contratos laborales abusivos por órgano de la jurisdicción social (laborales), y sin referirse a personal funcionario [...] no procede la aplicación analógica a los funcionarios del régimen laboral; no procede la conversión del interino en funcionario de carrera y queda abierto el ejercicio de acciones de responsabilidad. [...] [la sentencia] contempla que la conversión en fijos «puede» constituir medida (no que «deba»).