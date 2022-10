Publicado hace 40 minutos por Ratoncolorao a elespanol.com

"No me toca a mí hacer ningún tipo de llamada de atención a la camiseta que lleva. En aquella entrevista, creo que el tipo mantuvo en todo momento el tipo, nunca mejor dicho", añade la presentadora, que a pesar de contar con un neonazi en directo alaba su buena actitud. "He lidiado con plazas mucho peores y con gente mucho más complicada y agresiva", prosigue. "Imagínate si entrevistas a alguien y te sale desnudo. Te puedes encontrar cualquier cosa, es el directo..."