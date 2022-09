La AN reabre 'Dina' para investigar si la cúpula policial estuvo implicada en el robo del móvil de Bousselham

Publicado hace 48 minutos por onainigo a europapress.es

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por el ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, ordenando reabrir la investigación del llamado 'caso Dina' para esclarecer si la cúpula policial estuvo implicada en alguna medida en el robo del teléfono móvil en 2015 de la entonces asesora de Iglesias y en la posterior difusión de su contenido.