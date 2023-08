Amputan una pierna a la periodista Nerea Pérez de las Heras tras sufrir un accidente con la hélice de un barco

Publicado hace 22 minutos por SrYonkus a catalunyapress.es

"Ana y Carmen me sacaron del agua -que era una sopa roja alrededor de nosotras- yo me hice un torniquete, pedí agua, informé de mi grupo sanguíneo, Arden llamo a una ambulancia. No hemos estado más espabiladas en la vida. Me mantuve “Alerta, consciente, orientada” ,como dice el informe médico durante horas, hasta el primer quirófano", expone Pérez de las Heras en Instagram.