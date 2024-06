Publicado hace 47 minutos por karakol a levante-emv.com

«Me gustaría aclarar que hay muchas cosas básicas del día a día que no se ven y que, al final, cuando tienes tus manos... pues, no lo notas. A mí me han amputado las cuatro extremidades...», así comienza uno de los últimos vídeos compartidos en redes sociales por Carla Maronda, una joven de 25 años de edad residente en Xàtiva a la que amputaron las manos y los pies tras infectarse con una bacteria después de una operación en el hospital.