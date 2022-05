La amenaza de un nuevo Minsk

Publicado hace 22 minutos por Anonymous_Sevillano a slavyangrad.es

“Una victoria militar de Ucrania sobre Rusia, en la que Ucrania recupere todo el territorio que Rusia ha tomado desde 2014, no es un objetivo realista” Afirma un editorial de The New York Times publicado ayer en el que pide a la administración Biden que marque claramente los objetivos de una guerra que “se está convirtiendo en complicada” y en la que Estados Unidos corre el riesgo de verse excesivamente comprometido en una lucha contra una Rusia que califica de “maltrecha e inepta”, pero “aún potencia nuclear”