En el programa, (despues de preguntarle a Margallo sobre los contratos de ayuso con su hermano) El eurodiputado por el PP, José Manuel García-Margallo, no ha dudado en intervenir: "Hay dos fallos de la Fiscalía que aseguran que ese precio no era desmesurado y que no hubo intervención del Gobierno de Ayuso. No cobró ninguna comisión ilegal. Que problema hay con que sea su hermano. Tu hermana es expresidenta de Adif y nadie dice nada de que estés trabajando en ningún sitio"