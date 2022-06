Publicado hace 13 minutos por Miguel.Lacambra a ecartelera.com

Sin límites' es la nueva superproducción española de Amazon Prime Video que narra la historia de cómo Juan Sebastián Elcano. El actor Álvaro Morte ha declarado que "Para evitar que se lo apropien, lo que he hecho con el personaje de Elcano es un tipo muy de izquierdas". Las reacciones ante las declaraciones del actor no se han hecho esperar. Revisionar figuras históricas con una mirada actual no es algo que agrade a todo el mundo. Entre las respuestas más sonadas se encuentra la del escritor Arturo Pérez-Reverte