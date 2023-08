Álvaro Morais: «Estos ataques escontra la llingua asturiana valen pa xuntanos a tolos que tamos a favor»

Publicado hace 15 minutos por Verdaderofalso a lavozdeasturias.es

También hubo muchas reacciones de solidaridad inclusiva desde fuera de Asturias, ¿Esperábeslo? -No, la verdad que no me esperaba tanta solidaridad conmigo. Las muestras de cariño, respeto y solidarida fueron mucho mayores que los comentarios ausentes de respeto. Estoy agradecido de toda la gente que se manifestó en redes o personalmente para dar animos, no solo desde dentro de Asturias si no también desde fuera, con mensajes desde Cartagena, Catalunya, Galiza, Granada, Valencia, Murcia o Andalucía pasando por grandes personalidaes