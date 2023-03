Aluvión de críticas a Paloma Cervilla por su discurso homófobo en 'En boca de todos'

Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a formulatv.com

"Que un niño tenga dos padres me parece hacerle un daño tremendo a un menor. Respeto que haya homosexuales que quieran adoptar niños, pero yo estoy absolutamente en contra de eso", proseguía. "Es como cuando hablamos que pueden autodeterminarse el género. No puedo autodeterminar mi género porque, biológicamente, hay dos, masculino y femenino. Y eso es así". Posteriormente invitaba a otra colaboradora que intentaba rebatirle los argumentos a "hablar con psicólogos" porque "no se puede decir que todos los niños con dos padres están muy cotentos"