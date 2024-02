Publicado hace 1 hora por Elnuberu a bbc.com

Según un meta análisis de 2023 que examinó 91 estudios en tres continentes, uno de cada cinco adultos en todo el mundo experimentó fatiga general que duró hasta seis meses, a pesar de no tener afecciones médicas. La afección es tan frecuente que el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido incluso tiene su propio acrónimo: TATT por Tired All The Time (Cansado Todo el Tiempo). Las personas que están fatigadas durante períodos prolongados tienen un mayor riesgo de muerte que la población general, así como un mayor riesgo de ansiedad y depresión.