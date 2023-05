Algo falla en un colegio de Murcia

Publicado hace 54 minutos por Ratoncolorao a laopiniondemurcia.es

una profesora (en Murcia) le exige a un alumno que diga en voz alta y en clase cosas como: «Soy un ser insignificante y no tengo ningún derecho de faltar el respeto a una persona mayor, no soy nada». Como punto final, delante de todos los compañeros de clase, le dijo que conocía a muchos como él y que no haría nada en la vida, entre otras lindezas por el estilo.Sobre todo si ese alumno es un niño tutelado, que necesitaría más ayuda, más comprensión, y si se quiere, más cariño por parte de los que le tienen que educar.