Alfonso Armada: "Dejé de ser pacifista en Sarajevo"

Publicado hace 11 minutos por acabebien a elindependiente.com

"Con el paso del tiempo me di cuenta que me habría venido muy bien hacer la mili, la verdad. No solo por ser corresponsal sino por otros argumentos ya de índole política. Es verdad que ahora en España es implanteable volver a convertir el servicio en obligatorio pero, fíjate, el año pasado entrevisté a un grupo de periodistas finlandesas, ocho chicas de 40 o 50 años, y todas estaban a favor de que su país ingresara en la OTAN por la cercanía de la amenaza rusa. En esos países la gente es muy consciente de la necesidad del servicio militar. Y au