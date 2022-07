Alexandria Ocasio-Cortez cuenta la historia de su violación para protestar contra la derogación del aborto en EE UU

Publicado hace 34 minutos por tiopio a 20minutos.es

"Yo misma, cuando tenía unos 22 o 23 años, fui violada cuando vivía aquí en la ciudad de Nueva York. Estaba completamente sola. De hecho, me sentí tan sola que tuve que hacerme una prueba de embarazo en un baño público en el centro de Manhattan. Cuando me senté allí esperando cuál sería el resultado, todo lo que podía pensar era: Gracias a Dios, tengo, al menos, una opción. Gracias a Dios, podría, al menos, tener la libertad de elegir mi destino. No sabía entonces, mientras esperaba, que saldría negativo. Pero no importa... Esto es para todos…