Publicado hace 50 minutos por jm22381 a hindustannewshub.com

Una serie de extrañas muertes en el sector del gas se ha extendido a la industria petrolera. Ha muerto en Mytishchi Alexander Subbotin, ex alto directivo de la compañía petrolera Lukoil. Pudo morir tras una sesión contra la resaca con el chamán Magua y su esposa. Recibían clientes en su domicilio particular y les ofrecían tratamiento con sapos venenosos. La última sesión falló. Decidieron no llamar a una ambulancia y le dieron Corvalol y fue puesto a dormir en el sótano. Las esposas del chamán le dijeron a la policía que solo eran amigos.