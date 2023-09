El alcalde de Sevilla anuncia que Emasesa subirá el precio del agua

Publicado hace 51 minutos por ContinuumST a diariodesevilla.es

Emasesa subirá el precio del agua. Así lo anunció este viernes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que recordó que las tarifas de este servicio lleva muchos años sin subir. "Evidentemente tienen que subir porque no se actualizan, si no me equivoco, desde el año 2003. La sequía tiene también el inconveniente y el agravante de que encarece toda la depuración de agua que llevan a cabo empresas como Emasesa, Aljarafesa o Aguas del Huesna. Por eso, se está estudiando una subida de precios", apuntó el regidor hispalense...