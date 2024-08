Publicado hace 1 hora por Connect a europapress.es

Jaume Collboni ha asegurado que no pemitirá "normalizar" el uso de armas blancas en la ciudad, y se abre a utilizar detectores de metales para localizarlas cuando haya riesgos. Declaraciones tras conocerse que el pasado 16 de agosto, una pelea entre cinco personas en las fiestas de Gràcia se saldó con tres heridos leves por arma blanca y un detenido: "Esto no se puede normalizar y no permitiremos que se normalice la posesión de armas blancas en la ciudad y menos cuando hay fiestas. Tomaremos las medidas que se determinen en cada caso".