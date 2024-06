Publicado hace 1 hora por ccguy a bbc.com

"Me ofreció caramelos y me pidió que me sentara en su regazo", recuerda Regina Mary Ndlodvu. "Y cuando lo hice, subió su mano por dentro de mi vestido y abusó de mí". Esa fue la primera vez que abusaron sexualmente de ella cuando tenía 8 años, pero no sería la última. Dice que el mismo hombre regresó a su casa en Ennerdale, Sudáfrica, con el pretexto de visitar a sus padres y la agredió sexualmente y violó muchas más veces en los años siguientes.