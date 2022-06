Publicado hace 1 hora por Andaui a politicaprosa.com

Alberto Núñez Feijóo es el político que cada mañana, ante el espejo, se remodela a sí mismo, o se le aparece Bruce Lee diciéndole aquello de Be water, my friend. Por eso, por mucho que acabe de felicitar a Macron por el triunfo de la moderación, no tendrá el más mínimo reparo en pactar con Vox, aunque la víspera declare lo contrario, o al día siguiente no recuerde haberlo hecho.