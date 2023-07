Alaska se moja sobre una polémica nacional con el Rey Emérito Juan Carlos: "Que haga lo que quiera"

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a lne.es

"no es que me sea indiferente, es que venga a Sanxenxo y haga lo que quiera, un señor jubilado, que haga lo que quiera", asegurando que "no me molesta en absoluto, hay otras cosas que molestan, que una persona esté en su país no me molesta".