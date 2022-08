Aitana Mas, la sucesora de Mónica Oltra en la Conselleria de Igualdad dilata ya dos meses la protección de los hijos de la joven víctima de abusos

Publicado hace 1 hora por Miguel.Lacambra a elmundo.es

Dos meses lleva la Conselleria de Igualdad esperando un informe de los servicios sociales sobre la situación familiar de Teresa, la víctima de los abusos sexuales del ex marido de Mónica Oltra. Su sucesora, Aitana Mas, reconoce que no activarán la Comisión del Protección de Menor hasta que no cuenten con esa valoración a pesar de que la joven ha declarado públicamente su desamparo.