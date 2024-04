"Ahora no quiero ser como tú"

Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a eldiario.es

“Cuando determinas que las mujeres trans no son mujeres, ejerces una violencia contra el colectivo y contra mí. Yo te tenía muchísima admiración y cuando era pequeña te veía y me sentía identificada contigo. Ahora que soy adulta, no quiero ser como tú”, comenzó expresando Amor. Señaló “la inquina contra la mujer trans” de su compañera de plató, que calificó de “mutilación del cuerpo” las operaciones de reasignación de sexo: “Tú te has aumentado el pecho y nadie te dice que te has hecho un desgarro muscular en las mamas."