Ahmed Tommouhi, en la cárcel 15 años por delitos que no cometió: “Solo deseo que una injusticia como la mía no le pase nunca a nadie”

Ahmed Tommouhi, de 73 años, pasó 15 en la cárcel acusado de diversos delitos de violación que no cometió después de que el tribunal –que presidía la actual ministra de Defensa, Margarita Robles– no analizara un informe pericial con el análisis de restos de semen en una víctima que no eran suyos. Tommouhi en su casa de Martorell solo tiene una petición: “Solo deseo que una injusticia como la mía no le pase nunca a nadie”. “Pero no puedo decir que este reconocimiento judicial me haga feliz, nadie me va a devolver 32 años”, explicó