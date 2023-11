Publicado hace 35 minutos por Verdaderofalso a infobae.com

El escritor y politólogo habló sobre la llegada de Javier Milei a la Presidencia y sus principales desafíos. El pragmatismo para gobernar, el riesgo de la calle y el “golpismo”. Explicó el concepto de “casta política”. Y afirmó: “Las feministas no tienen derecho a tener un Ministerio, ya lo tuvieron y no sirvió” "A mí la calle me asusta mucho porque el votante de Milei no es un votante violento, es un votante que ni siquiera conoce mucho de política."