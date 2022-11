Publicado hace 15 minutos por ElenaTripillas a levante-emv.com

«Si no vienen más falleros, me revientan. De hecho, me han dicho que caí redondo y una vez en el suelo, con la cabeza abierta, me seguían pegando en el mismo sitio». Está de baja y algo peor que el primer día. "Mareado". David es fallero de Ripalda-Beneficencia «de los de toda la vida: me apuntaron el día que nací». Y ha tenido que acudir a una revisión para ser examinado de los golpes recibidos durante el ataque de un grupo de jóvenes al casal de la comisión y sus aledaños