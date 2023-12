Publicado hace 2 horas por txematools a bbc.com

Antes de que los talibanes retomaran el poder en 2021, en Afganistán había 23 refugios del Estado para mujeres víctimas de abuso, pero desde entonces han desaparecido. Funcionarios talibanes han declarado que los refugios no eran necesarios, ya que las mujeres debían estar con sus maridos o familiares varones, que debían comprometerse a no hacer daño a la mujer superviviente. En el caso en que no tuvieran familiares varones, o cuando hubiera problemas de seguridad, la mujer sería enviada a prisión "para su protección".