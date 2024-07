Publicado hace 1 hora por Elnuberu a lne.es

Lastra aseguró hoy en la Junta, tras reunirse con su presidente, Juan Cofiño, que "no me importa que en cualquier otra misa diga lo que quiera, pero que el 8 de septiembre, día de Asturias, en la basílica, haga un discurso no institucional, no católico de concordia, sino uno profundamente despectivo, de confrontación y profundamente político y ultraderechista... Lo que tiene que valorar el señor Sanz Montes es si lo que pretende es que la mayoría de los asturianos no se sientan representados".