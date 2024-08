Adiós Twitter, no quiero riendas ni herrajes

Publicado hace 39 minutos por nereira a elplural.com

Desde hace unos días, la aplicación de la red social Twitter (ya sé que ahora se llama X) ya no está en la primera pantalla de mi teléfono móvil y ha desaparecido de mi ordenador y mi tableta. He decidido no seguir su timeline porque no tengo necesidad de soportar la agresión constante al diálogo, la educación y el intercambio de pareceres. En ocasiones, un comentario mínimamente crítico me ha supuesto una sarta de insultos de una legión de mamelucos, deseosos de que mis más de 8.000 seguidores sepan que no aceptan mi opinión