Publicado hace 16 minutos por Dragstat a elplural.com

Quintana aprovechó que la capital de España se había convertido en algo así como un atractivo de cabecera para el lujo: "Si traen dinero, no vamos a poner pegas... Como madrileña, me llena de orgullo". "¿Queremos que vengan los perroflautas como antes? ¿Que nos pase como a Barcelona y vengan los perroflautas?". Colau respondió: "La buena economía es la que beneficia a la mayoría de la gente, no a los cuatro especuladores listillos de turno". "Tú le llamas 'perroflautas', yo le llamo democracia y defensa del derecho a la vivienda y a la ciudad"