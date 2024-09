Publicado hace 5 minutos por Connect a elperiodico.com

Ada Colau reniega ahora de la celebración de la Copa América de Vela en Barcelona que avaló explícitamente en la recta final de su alcaldía. En un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, sostiene que la competición no ha tenido el impacto previsto y lamenta haber bendecido su llegada a la ciudad. "El tiempo ha mostrado que nos equivocamos. Los límites no se han respetado y el impacto positivo no se ve por ninguna parte". Considera que el evento genera "apatía y molestias a la ciudadanía, una elitización de Barcelona y puede haber fraude