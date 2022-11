La acusada de matar a su bebé al nacer dice no saber qué pasaba: "No vi un niño, eran solo tripas y una bola de pelo"

Publicado hace 1 hora por Meneador_Compulsivo a europapress.es

M.M.C., la mujer acusada de parir a su bebé, embolsarlo y ocultarlo en el almacén del bar donde trabajaba en Albacete, quien este martes ha negado los hechos y ha asegurado no saber lo que estaba pasando: “Pensaba que me estaba muriendo, sólo veía sangre, tripas y una bola de pelo, pero no tenía forma de bebé”.“ Yo soy muy propensa a tener abscesos en las ingles y las piernas, siempre he tenido y se han reventado solos, pensé que esto era lo mismo, que tenía un bulto en la vagina y que se había reventado”, ha señalado.