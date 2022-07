El acuerdo entre Rusia y Ucrania deja al descubierto que Occidente, no solo Rusia, evitaba la salida del grano y fertilizantes [CAT]

Publicado hace 55 minutos por Arzakon a vilaweb.cat

A Occidente hemos explicado durante meses que los rusos impiden la salida del grano ucraniano y que son ellos los que provocan la crisis alimentaria mundial. [...] Leyendo la nota informativa del acuerdo, leyendo las palabras de la ONU y la letra no tan pequeña de diarios como el Financial Times o de agencias como Reuters, la cosa no está tan clara. (artículo en catalán)