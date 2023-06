Actualización sobre la noticia del dron militar con IA [ENG]

Publicado hace 30 minutos por ArturoVR a aerosociety.com

[Actualizado 2/6/2023] en una comunicación a AEROSPACE - Col Hamilton admite que no se expresó correctamente en su presentación en la Royal Aeronautical Society FCAS y que la historia sobre la IA enloquecida en una simulación no era más que una "disquisición teórica" no perteneciente al ámbito militar basada en situaciones plausibles y probables y no una simulación real de la USAF: "Nunca hemos llevado a cabo tal experimento, ni nos hace falta para saber que dicho resultado sería posible". Aclara que la USAF nunca ha llevado a cabo esta prueba