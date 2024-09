Publicado hace 1 hora por Penfigo a directoriocubano.info

Durante dicha conversación, Anello confesó que la retirada de los beneficios de food stamps por parte del gobierno estadounidense lo ha dejado en una situación crítica, llegando a vivir días en los que no ha tenido suficiente comida. “He pasado días sin comer. Mientras tuve los food stamps todo estaba bien, pero cuando me los quitaron ya no me alcanza para pagar la renta, seguro del carro, comida”, precisó.