Acaban de enviar un sms a mi familia de que van a bombardear el área en el que están ahora mismo en beirut les dicen que evacuen el sur y vayan a beirut y al norte (baalbek) y ahora que está todo el mundo concentrado en un unico sitio los MASACRAN. gaza all over again los refugios están LLENOS la gente no tiene donde ir. mi familia cercana ha encontrado un piso en el que refugiarse pero son 15 PERSONAS (incluidos mis 3 sobrinos, q son niños pequeños).