Absuelven al vecino de Zaragoza acusado por su mujer de violación tras una boda pactada

L a Fiscalía no halló nunca pruebas de cargo contra el investigado, que solo fue acusado en el juicio por su mujer. Pero el tribunal no considera "debidamente acreditado" que el hombre obligara a su esposa a mantener sexo anal "en contra de su voluntad y ejerciendo violencia o intimidación sobre ella", que fue el motivo por el cual lo denunció. Los magistrados de la Sección Sexta tampoco han encontrado argumentos para condenarlo por maltrato habitual, delito que de forma alternativa planteó la acusación particular