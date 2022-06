“El aborto no ha terminado, todavía puedes 'asesinar bebés'” Marjorie Taylor Greene

Publicado hace 35 minutos por Verdaderofalso a titulares.ar

La Corte Suprema puede haber anulado Roe contra Wadepero los abortos en los EE. UU. no han terminado de ninguna manera, dijo el viernes la representante Marjorie Taylor Greene. «Tenemos personas aquí que gritan y exigen poder asesinar bebés, pero aún pueden hacerlo. Entonces, lo que exigen no se ha cumplido». No se los han quitado. Todavía pueden matar a un bebé en el útero».