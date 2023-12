Abascal, Clarín y ¡Dios la que se armó!

Publicado hace 3 horas por buenafaena a clarin.com

He leído libros interesantísimos, y otros no tan interesantes, sobre Azaña [el último presidente de la República española, antes y durante la guerra civil], por poner un ejemplo de lenguaje. Un día, hace años, me fui a la Hemeroteca Nacional y consulté los periódicos de aquella época y me di cuenta de cómo estaban matando a don Manuel Azaña a golpe de palabra. A golpe de insulto. Estaban preparando un posible –por suerte no llegó a tener lugar, no el suyo, pero sí el de muchos otros—homicidio.