El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE de que "no den un paso más" porque su partido "no se quedará quieto y responderá con contundencia": "Que no se atrevan a continuar avanzando como lo han hecho en otros países porque nos van a encontrar enfrente, físicamente si es necesario", ha dicho.