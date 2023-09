El 95% de los NFT ya no valen nada: Un informe confirma el hundimiento de los tokens no fungibles

Publicado hace 16 minutos por Elnuberu a vandal.elespanol.com

Los NFT, los tokens no fungibles que iban a convertirse en "el centro de un nuevo renacimiento: financiero, tecnológico, creativo, colaborativo y cultural", han terminado siendo un proyecto fallido. Un informe publicado por DappGambl ha concluido que el 95% de estos activos criptográficos ya no tienen ningún tipo de valor, lo que se podría traducir como que unas 23 millones de personas poseen NFT que ya no valen nada: de 73.257 colecciones de NFT, 69.795 de ellas tienen una capitalización de mercado de 0 Ether (ETH).