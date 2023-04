Publicado hace 27 minutos por Paladio a fox28savannah.com

Los estadounidenses no se sienten optimistas sobre sus situaciones financieras actuales o el futuro de sus hijos. El 80% siente que la economía es "pobre" o "no tan buena". Y el 78% dice que su situación financiera ha empeorado o se ha mantenido igual en los últimos años. El setenta y ocho por ciento también dice que no confía en que la vida de sus hijos sea mejor que la suya. Un funcionario de NORC en la Universidad de Chicago notó "un nivel intratable de pesimismo" entre los estadounidenses.