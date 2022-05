Un 72% de catalanes cree que la independencia no debe ser una prioridad del Govern, según un sondeo

Publicado hace 17 minutos por Almhof a theobjective.com

Un 72% de los catalanes cree que la independencia no tendría que ser una prioridad para el Govern, frente al 26% que considera que sí debería serlo y un 2% que no lo sabe o no contesta, según un sondeo de Ipsos que publica La Vanguardia realizado entre el 9 y el 12 de mayo recogido por Europa Press. Si se celebrara un referéndum de independencia acordado, un 51% votaría a favor de que Cataluña siguiera formando parte de España, un 39% apoyaría la independencia, un 4% no acudiría a las urnas, un 1% votaría en blanco y un 5% no lo sabe o no cont