Publicado hace 1 hora por infestissumam a vozpopuli.com

Canarias vive un grave problema de inmigración, con miles de personas esperando un destino peninsular para aliviar los centros de acogida del archipiélago. Entre ellos, hay 6.000 menores no acompañados -que cada vez son más debido a la buena mar del verano- que se han convertido en una auténtica patata caliente para La Moncloa y los gobiernos autonómicos. Puigdemont ya ha solicitado que Sánchez excluya a Cataluña del reparto y el País Vasco, aunque no ha exigido nada, no participa de facto en la asignación actual.