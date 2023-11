Publicado hace 1 hora por IkkiFenix a elblogsalmon.com

Desde luego es una muy mala noticia que España no haya aprovechado correctamente sus oportunidades. Ser una democracia, que permitía más apertura económica que una dictadura. Entrar en el mercado común, con socios prioritarios como Francia, Alemania y Reino Unido. Todo esto tendría que habernos acercado a rentas per cápita de países más potentes pero no lo ha hecho.