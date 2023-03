Un 5% del acoso escolar es por maltrato de docentes pero ir a juicio empeora la salud del niño

Publicado hace 25 minutos por nereira a informacion.es

La denuncia formal que han presentado unos padres de Alicante porque, como hacen constar en el parte policial, la tutora de su hijo le dio una bofetada en el transcurso de un simulacro de incendio en un instituto, no es la única que deriva de un supuesto maltrato docente, aunque sean las menos.«Hay que recordar que aun siendo autoridad pública como los policías, tampoco un agente puede tocar a un ciudadano si no se ve agredido de antemano. A un menor no se le puede castigar, ni dejarle sin patio o sin comer, como detalla la Ley del Menor