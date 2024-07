Publicado hace 1 hora por nereira a elplural.com

La suma de PP y Vox se quedó a seis escaños de la mayoría absoluta mientras que el PSOE y Sumar tenían opciones reales de lograr la investidura. Eso sí, para hacerlo tenían que contar en el pactómetro con los partidos nacionalistas catalanes, en especial a Junts per Catalunya. Pero antes Feijóo se presentó a una investidura fallida desde el principio. Era 29 de septiembre de 2023 cuando el dirigente popular perdió la segunda y última votación tras no lograr los apoyos necesarios. A su juicio, no fue presidente porque no cedió a las exigencias.