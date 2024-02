Publicado hace 22 minutos por Lenari a guerraenucrania.wordpress.com

El jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, el ex presidente Dmitry Medvedev, concedió una entrevista a la agencia de noticias rusa TASS, explicando claramente los objetivos del Consejo de Seguridad y lo que Rusia hará en relación con Ucrania. En ellas define cuales son los objetivos finales de la guerra con Ucrania: Rusia no se detendrá hasta capturar Kiev e integrarla en Rusia, y no aceptará negociar con el gobierno ucraniano actual ni con ninguno al que considere como dependiente de EEUU.