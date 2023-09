1,4 millones de jóvenes españoles no tienen los estudios mínimos para poder trabajar

Publicado hace 1 hora por doctoragridulce a elmundo.es

La escuela española no rinde lo que debería ni parece incentivar a profesores y alumnos. Los niños son escolarizados muy pronto en Infantil y después, en Primaria y en la ESO, tienen más horas de clase que en otros países, pero todo ese tiempo adicional en las aulas paradójicamente no se refleja después en los resultados académicos, que son peores que la media. Los docentes no son recompensados si se esfuerzan y hay 1,4 millones de jóvenes que dan sus primeros pasos en el mundo laboral con una cualificación por debajo de la requerida.