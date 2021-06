7 razones para no comprarte un scooter de 125

Si sales bastante a carretera también gastan más porque van siempre al límite. Y hay un punto en esto de los consumos que no se suele mirar, que es la igualdad de conducción con diferentes cilindradas. Me explico. El motor grande a lo mejor gasta un poco más que el 125, pero porque también estás conduciendo más rápido. Si con el grande hicieses un recorrido siempre en paralelo al 125, el consumo sería más alto en el 125 a no ser que el recorrido fuese ciudad pura y dura.